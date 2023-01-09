В узбекском Джизаке заработает филиал Самаркандского медуниверситета

9 янв. 3:36

В скором времени в узбекском Джизаке заработает филиал Самаркандского государственного медицинского университета, его проект разработало министерство здравоохранения республики.

В филиале планируется создать программу обмена опытом с передовыми зарубежными вузами, а также предусмотреть внедрение последних достижений современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, науки и привлекать к образовательному процессу ведущих зарубежных ученых и специалистов, передает Sputnik Узбекистан.

С 2023-2024 учебного года студентам, обучающимся по направлениям бакалавриата "Лечебное дело" и "Педиатрия" в Джизакском государственном педагогическом университете, будет разрешено продолжить учебу в филиале Самаркандского медуниверситета.

Также в Джизакской области будет создан областной детский диагностический центр, который будет оснащен самым современным оборудованием. Это позволит существенно улучшить качество и эффективность медицинских услуг, предоставляемых детям в регионе.

При подготовке проекта был изучен опыт России, Беларуси, Китая, Южной Кореи, Германии и других стран.