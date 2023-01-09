Медорганизации для онкобольных переоснастят почти на 30 млн рублей в Карачаево-Черкесии

9 янв. 1:22

Власти Карачаево-Черкесии планируют выделить почти 30 млн рублей на переоснащение республиканских медицинских организаций для пациентов с онкологическими заболеваниями в текущем году, сообщили в Минфине КЧР.

"На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 687,1 тыс рублей", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Сосудистые центры и первичные сосудистые отделения также снабдят новым оборудованием - на него потратят свыше 34 млн рублей. На профилактику сердечно-сосудистых заболеваний будет выделено более 32,2 млн рублей, а на паллиативную медицинскую помощь - 11,6 млн рублей.