Столтенберг: Турции пора одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

8 янв. 21:59

Анкаре пора ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в альянс, такое мнение выразил в интервью телеканалу SVT во время конференции "Народ и оборона" в Селене генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом [Турции Тайипом Эрдоганом] и турецким руководством", - отметил он.

Столтенберг пояснил, что и Швеция, и Финляндия уже выполнили соглашение, заключенное с Турцией на саммите НАТО в Мадриде в июле прошлого года.

Генсек альянса, по его словам, надеется и верит, что Анкара вскоре ратифицирует заявку Стокгольма, но не знаю, когда Национальное собрание Турции озвучит соответствующее решение.