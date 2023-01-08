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Казахстанские авиаторы готовят новые международные рейсы

Казахстанские авиаторы готовят новые международные рейсы

Казахстанские авиаторы превысили объемы внутренних перевозок допандемийного уровня и возобновили рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Говоря о планах на 2023 год, в ведомстве сообщили: "Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года", - передает Sputnik-Казахстан.

Также в ведомстве планируют увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул и Анталью, из Алматы - в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.

"Планируется открыть рейсы в Пакистан: из Алматы в Карачи и Лахор. Увеличится количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу, из Астаны в Тбилиси и Подгорицу", пояснили в МИИР.

Также в планах - возобновление полетов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси, добавили в Мининдустрии.

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