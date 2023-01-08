Школа по зимним видам спорта заработает в Ташкенте через полтора года

8 янв. 20:55

Правительство Узбекистана утвердило постановление о деятельности Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта, такое сообщение распространила пресс-служба министерства юстиции республики.

Отметим, что создание такого заведения в Ташкенте предусмотрено постановлением президента о подготовке спортсменов к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, изданным в июле.

Школа будет заниматься организацией тренировочных сборов по зимним видам спорта, республиканских и региональных соревнований, развивать сотрудничество со школами и клубами других стран, передает "Газета.uz".

Она заработает в 2024/2025 учебном году в статусе внешкольного спортивно-образовательного учреждения.

Из постановления правительства следует, что в школе будет современный крытый ледовый дворец и открытая спортплощадка, тренажерный зал, для регулярных занятий фигурным катанием, катанием на коньках, шорт-треком и хоккеем.