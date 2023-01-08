Более чем на 20% выросло производство колбасы в Дагестане

8 янв. 20:45

Производство колбасных изделий в Дагестане в прошлом году увеличилось на 21,4%, рассказали в пресс-службе республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"По предварительным данным, в прошлом году производство колбасных изделий в регионе выросло на 21,4%, до 1,7 тыс т, сливочного масла - на 18%, до 503 т, рисовой крупы - на 14,5%, до 15 тыс т", - приводит слова чиновника ТАСС.

Кроме того, он отметил, что в Дагестане увеличилось производство мясных и хлебобулочных изделий, а также плодоовощных консервов и сыра.

Чиновник добавил, что в общей сложности в минувшем году производство пищевых продуктов в Дагестане увеличилось на 3,6%, напитков - на 6,1%.