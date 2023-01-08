Саудовская Аравия намерена стать центром проведения выставок и конференций

В Эр-Рияде стартовал форум "Платформа для инноваций, интеллектуального лидерства и развития человеческого капитала", где более четырех десятков экспертов обсуждают индустрию выставок и конференций.

По данным Arab News, мероприятие проводится при поддержке многих международных организаций, включая Международную ассоциацию конгрессов и конференций, Международную ассоциацию выставок и мероприятий и Всемирную ассоциацию выставочной индустрии.

В рамках форума также пройдет выставка с участием поставщиков логистических и технических услуг, рекламных и PR-компаний, фирм по декорированию, отелей, организаций общественного питания, туристических компаний.

Амджад Шакер, исполняющий обязанности генерального директора Саудовской ассоциации выставок и конференций, сказал, что их ассоциация заинтересована в повышении осведомленности и международной конкурентной практики в этом секторе: "Саудовская ассоциация выставок и конференций считает, что ассоциациям в этом секторе отводится ключевая роль в содействии распространению этой информации и сотрудничеству для развития сектора в королевстве. Мы стремимся поддерживать и привлекать качественные выставки и конференции в Саудовскую Аравию, пока мы работаем над маркетингом конкурентных преимуществ, которыми изобилует королевство".

Форум посвящен возможностям, предоставляемым целями стратегии "Видение Саудовской Аравии 2030", которые направлены на улучшение и развитие отрасли.

На мероприятии обсуждается будущее индустрии, ее экономическое влияние и инновации. Его цель - превратить королевство в региональный центр проведения конференций и выставок.