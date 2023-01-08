Автомобильный кластер появится в Чечне в 2023 году

8 янв. 20:26

В Чечне в этом году планируется создать первый на юге России автомобильный кластер, он будет построен на базе завода "Чеченавто", рассказал министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

"На предприятии осуществляется сборка автомобилей Lada Granta, а в октябре началась сборка новой модели "Газель Next" совместно с "Группой ГАЗ". Запуск сборочной линии позволил создать до 100 новых рабочих мест", - цитирует его ТАСС.

Хакимов пояснил, что в 2024 году на линии будут собирать "УАЗы", "и это будет один из первых автокластеров в России по новой форме". В нем предполагается производить 16 тыс машин в год - "очень хороший результат для региона и предприятия".