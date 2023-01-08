Крым примет новую программу развития электротранспорта

8 янв. 20:15

Ассоциация развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" разработала программу внедрения электротранспорта на курортах и в сфере жилищно-коммунального хозяйства Крыма, которую планируют принять в первом квартале 2023 года, - сообщил председатель ассоциации Михаил Демурия.

Новый документ станет частью региональной госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Республики Крым".

"В подпрограмме есть ряд мероприятий регионального уровня, которые мы предлагаем реализовать в Крыму: создание и поддержка производств электротранспорта и комплектующих к нему; перевод коммунальной техники, занятой в сфере жилищно-коммунального хозяйства Крыма, на электротранспорт отечественного производства; перевод туристско-экскурсионных маршрутов и маршрутов регулярных пассажирских перевозок на электротранспорт отечественного производства; упорядочение движения электротранспорта в пределах населенных пунктов и зон отдыха на территории Крыма; повышение уровня доступности инфраструктуры электротранспорта, зарядных станций и парковочных мест для населения; определение возможности развития сети канатных дорог на территории Крыма. Планируется ее окончательное рассмотрение в первом квартале 2023 года", - рассказал Демурия, передает ТАСС.

Проект подпрограммы уже прошел общественные слушания в Минпроме Крыма и получил поддержку.