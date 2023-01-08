СМИ сообщили об аварии с машинами режиссера и политика в Ереване

8 янв. 19:59

Крупное ДТП с участием известных лиц произошло в центре Еревана, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Примерно в 13։35 на улице Абовяна столкнулись Hyundai 68-летнего Арутюна Хачатряна и BMW X7 51-летнего Вагаршака Варданяна, причем первая машина перевернулась.

Хачатряну первую помощь оказали прибывшие на место аварии врачи, затем его отвезли в больницу N1 Ереванского медицинского университета.

Уточняется, что Арутюн Хачатрян - известный режиссер, основатель ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос". Второе авто зарегистрировано на имя экс-депутата "Процветающей Армении" Карапета Гулояна - он же зять председателя партии и известного бизнесмена Гагика Царукяна.