В одном из районов Северной Осетии появится образовательный центр

8 янв. 19:44

Образовательный центр будет создан в одном из районов Северной Осетии в текущем году, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"Поручение о строительстве образовательного центра в одном из районов дал глава республики Сергей Меняйло. Он будет создаваться по типу Станции юных техников, которая создана в городе Беслан", - цитирует слова ее представителя.

На Станции юных техников в Беслане действуют площадка для тестирования радиоуправляемых моделей, лекторий, там обеспечено место для интерактивных занятий и отдыха, есть медицинский пункт и буфеты.