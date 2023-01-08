Грузия выходит на пик ОРВИ

8 янв. 19:11

В Грузии в ближайшее время ожидается пик распространения вирусных инфекций, рассказала меддиректор детской клиники им. Цицишвили Майя Чхаидзе.

По ее словам, на данный момент по стране циркулирует 12 вирусов, в связи с заболеваниями в клиники обращается много людей.

"Наиболее распространен вирус гриппа типов А и В. Участились и случаи заражения коронавирусом. Также циркулирует около 9 типов респираторных вирусов, среди которых респираторно-синцитиальный вирус, особенно опасный для детей в возрасте до 2 лет", - цитирует медика Sputnik Грузия.

Врач-эпидемиолог Мака Булеишвили уточнила, что речь идет об обычных сезонных вирусах - их симптомы исчезают в течение недели.