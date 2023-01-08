Ставрополье за год удвоит экспорт продовольствия

8 янв. 18:56

Экспорт продовольствия из Ставропольского края к 2024 году планируется удвоить путем модернизации производства масла, минеральной воды, мучных изделий и безалкогольных напитков - соответствующие инвестпроекты уже запланированы, написал губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

"Больше будем поставлять и на внутренний рынок, и на внешние тоже", - пояснил он.

Чиновник отметил, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" край осваивает рынки за рубежом. Например, к концу 2022 года Ставрополье экспортировало продукции АПК на $546 млн, это на 14% превышает показатель 2021 года. Губернатор обратил особое внимание на то, что две трети экспорта приходится на переработку, то есть на готовый продукт, а не сырье.

"Мы укрепляем деловые связи с Саудовской Аравией, Китаем, Азербайджаном, Грузией, Арменией, Турцией. Активно растут объемы экспорта в Индию. Ставропольские экспортеры открыли три новых направления поставок в Экваториальную Гвинею, Сингапур и Афганистан", - уточнил Владимиров.