Анкара приглашает Баку поучаствовать в производстве турецкого боевого самолета

8 янв. 18:39

Турция приглашает Азербайджан принять участие в производстве своего боевого самолета, сообщил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

Он подчеркнул, что Турция открыта для партнерского участия дружественных и братских стран в своих оборонно-промышленных проектах на различных уровнях.

"Мы приглашаем дружественные и братские страны принять участие в проекте национального боевого самолета. К этим странам можно причислить Индонезию, Пакистан, Малайзию, Азербайджан", - цитируют Демира турецкие СМИ.

Глава управления заявил, что такое партнерство принесет выгоды всем сторонам.