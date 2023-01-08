СМИ: погода смягчила энергокризис в Европе

8 янв. 18:30

Последствия зимнего энергетического кризиса в Европе существенно смягчились из-за более теплой погоды и наполненных газохранилищ, передает агентство Bloomberg.

Достаточно высокая температура воздуха и сокращение потребления газа в ЕС способствовали снижению цен на топливо. В декабре потребление уменьшилось на 13%, в первые дни текущего года спрос на газ в Евросоюзе упал на 38% относительно средних показателей за последние пять лет. Согласно прогнозам, потребление в Европе окажется примерно на 16% ниже среднего пятилетнего уровня по итогам всего 2023 года, уточняют авторы материала.

Эксперты уверены, что в данный момент на европейском рынке наблюдается переизбыток СПГ, поскольку его поставки достигли рекордных отметок в декабре минувшего года. Ситуация может измениться в случае роста спроса со стороны Китая.

В целом аналитики полагают, что пока ситуация с топливом в Европе более оптимистичная, чем считалось осенью, но она может кардинально измениться из-за, например, похолодания или перебоев с поставками.