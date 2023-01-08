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В Бакинской музыкальной академии пройдет киноконцерт

В Бакинской музыкальной академии пройдет киноконцерт

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 24 февраля пройдет мультимедийное шоу "Киноконцерт", в котором прозвучат композиции из различных старых азербайджанских фильмов.

Мероприятие будет посвящено 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и 125-летию азербайджанского кино, передает Sputnik Азербайджан.

В концерте примет участие камерный оркестр "Авангард", в исполнении которого прозвучат песни из кинофильмов "Мачеха", "Свекровь", "Аршин мал алан", "Не та, так эта", "Наш учитель Джабиш", "Хлеб поровну" и многих других. Все они будут представлены в новой аранжировке.

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