В Бакинской музыкальной академии пройдет киноконцерт

8 янв. 18:16

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 24 февраля пройдет мультимедийное шоу "Киноконцерт", в котором прозвучат композиции из различных старых азербайджанских фильмов.

Мероприятие будет посвящено 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и 125-летию азербайджанского кино, передает Sputnik Азербайджан.

В концерте примет участие камерный оркестр "Авангард", в исполнении которого прозвучат песни из кинофильмов "Мачеха", "Свекровь", "Аршин мал алан", "Не та, так эта", "Наш учитель Джабиш", "Хлеб поровну" и многих других. Все они будут представлены в новой аранжировке.