Дети с ОВЗ выступят на фестивале художественного творчества на Ставрополье

8 янв. 17:59

В Предгорном округе Ставропольского края состоится фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Мероприятие пройдет 13 января в станице Ессентукской в местном Доме культуры. Около 60 ребят покажут танцы, споют песни, представят свои рисунки, поделки и не только.

В апреле победители муниципальных этапов поедут в Ставрополь на итоговый гала-концерт.

Событие проводится в рамках краевого XXII фестиваля "Я радость нахожу в друзьях".