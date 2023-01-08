Азербайджанские военнослужащие оказали помощь представителю армянского населения Карабаха

8 янв. 17:51

Азербайджанские военные помогли представителю армянского населения Карабаха, об этом случае сообщают СМИ.

Несколько дней назад к одному из постов ВС АР с территории, находящейся под временным контролем миротворцев РФ, подошел представитель армянского населения Карабаха. Он попросил помощи, пояснив, что голоден и замерз, а также, что ему нужна сигарета. Мужчине предоставили еду и сигареты, позаботились о нем.

А сегодня в Шуше, на месте акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин, мирного армянского жителя проводили в Ханкенди.