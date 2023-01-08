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Азербайджанские военнослужащие оказали помощь представителю армянского населения Карабаха

Азербайджанские военнослужащие оказали помощь представителю армянского населения Карабаха

Азербайджанские военные помогли представителю армянского населения Карабаха, об этом случае сообщают СМИ.

Несколько дней назад к одному из постов ВС АР с территории, находящейся под временным контролем миротворцев РФ, подошел представитель армянского населения Карабаха. Он попросил помощи, пояснив, что голоден и замерз, а также, что ему нужна сигарета. Мужчине предоставили еду и сигареты, позаботились о нем.

А сегодня в Шуше, на месте акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин, мирного армянского жителя проводили в Ханкенди.

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