Цистерна с горючим взорвалась под Актау

8 янв. 17:13

Цистерна с горюче-смазочными материалами взорвалась в Актау, передает региональный портал Lada.kz.

"7 января около 21:00 на базе транспортной компании ТОО BBJ GROUP, расположенной в селе Даулет Мунайлинского района, произошел взрыв цистерны с горюче-смазочными материалами. После она загорелась", - приводит слова капитана гражданской защиты, главного специалиста управления по ЧС Мунайлинского района Жайната Ауесбаева Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что пожар уже потушен. Причины ЧП выясняются.

В областной многопрофильной больнице сообщили, что с места взрыва в медучреждение привезли двух мужчин с различными травмами, оба находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии.