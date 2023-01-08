Холода добрались и до Азербайджана

8 янв. 15:58

С вечера 7 января в Азербайджане резко изменились погодные условия, местами выпали осадки, а в горных и низменных районах – мокрый снег и снег, - сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов страны.

"В Лянкяране, Астаре выпало 12 мм, в Гусаре - 11 мм, в Алтыагадже, Губе - 10 мм, в Халтане - 9 мм, в Гахе - 6 мм, в Грызе, Лерике - 5 мм, в Гейтепе, Ярдымлы - 4 мм, в Шабране, Гейчае, Шеки - 3 мм, в Сабирабаде, Нефтчале, Агдаме - 2 мм, в Агдере, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Хыналыге, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Джафархане, Сальяне, Гаджигабуле, Билясуваре - 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм осадков", - сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов страны Гюльшад Мамедова, передает Sputnik Азербайджан.

Северо-западный ветер усилился в Дашкесане, Нафталане, Агдаме, Габале, Шеки, Нефтчале и Тертере до 20 м/с, в Мингячевире - до 19 м/с, в Исмаиллы, Гаджигабуле, Сальяне - до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 22 м/с, а на станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 3,7 м.

"В горных районах минимальная температура воздуха составила 12-16 градусов мороза", - добавила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха в столице составит ночью около двух градусов мороза, днем около нуля.

Атмосферное давление - 778 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%. На дорогах будет гололедица. В районах Азербайджана местами также ожидается мокрый снег, снег и туман, умеренный восточный ветер, - сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны.