Казахстан на время снижает интенсивность движения "Тальго" из Алматы в Петропавловск

8 янв. 15:44

По техническим причинам с 14 января по 6 марта 2023 года изменяется периодичность железнодорожного сообщения Алматы-2 – Петропавловск из-за проведения ремонтных работ состава "Тальго", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки" Казахстанской железной дороги (КЖД).

В этот период поезд №105/106 будет курсировать из Алматы в январе - по нечетным, в феврале/марте - по четным числам; из Петропавловска в январе - по четным, в феврале/марте - по нечетным числам, - передает Sputnik Казахстан.

Пассажирам, ранее оформившим проездные документы на отмененные рейсы, будет произведен полный возврат стоимости билета согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, - отметили в КЖД.