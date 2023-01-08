Вениамин Кондратьев проведет "Прямую линию" с населением

8 янв. 15:28

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев готовится к "Прямой линии" с населением края – к нему уже поступило более 2,3 тыс обращений, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава региона ответит на вопросы жителей в четверг, 12 января, в эфире телеканала "Кубань 24", - передает "АиФ-Юг".

В числе основных тем, которые он затронет в ходе "Прямой линии" - жилищно-коммунальное хозяйство (33 %), транспорт и дорожное хозяйство (17 %), социальное обеспечение (14 %), строительство и архитектура (10 %), здравоохранение (7 %).

Больше всего вопросов поступает от жителей Краснодара, а также же Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского и Динского районов.