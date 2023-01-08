Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы

8 янв. 15:12

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 января 2023 года составит 4 766,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 3 870,6 рубля, кукурузы – 1 289,4 рубля.

На сегодняшний день пошлина на экспорт продукта №1 из России составляет 4 160,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 3 420,4 рубля, кукурузы – 692,6 рубля за тонну, передает РИА Новости.

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Они распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

Напомним, со 2 июня 2021 года в России заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.