Заброшенные ореховые сады смогут арендовать ингушские фермеры

8 янв. 14:57

Ингушские фермеры смогут взять в аренду старые ореховые сады, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Речь идет о 550 га посадок советского времени, часть из которых сумел привести в порядок предприниматель Беслан Илиев.

"У него там около 3 тыс деревьев. Все побелены, сад ухоженный, как дачный участок. Он собирает в год 90 т урожая", - рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов главам минприроды и минсельхоза республики, передает "АиФ-Ставрополье".

Как уточнил министр сельского хозяйства Магомед Гагиев, Илиев обрабатывает 34 га садов, высаженных в Сунженском районе в 1975 году.

Калиматов поручил министрам передать сады фермерам до конца 2023 года, восстановление урожайности посадок позволит торговать орехами даже на внешних рынках, - отметил он.