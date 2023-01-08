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Ночной взрыв лишил стен первый этаж хасавюртской многоэтажки

Ночной взрыв лишил стен первый этаж хасавюртской многоэтажки

Дагестанские спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Хасавюрте, продолжается разбор конструкций и вывоз мусора, проводится оценка пострадавшего дома, - сообщает пресс-служба МЧС России.

"В результате хлопка газовоздушной смеси разрушены три стены первого этажа и нарушено остекление. Из пострадавшего дома было эвакуировано 10 человек, шесть спасены, двое пострадали (госпитализированы в центральную городскую больницу г. Хасавюрт)", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"Пока жильцы дома разместились по родственникам, но уже в готовности принять их пункт временного размещения, развернутый на базе гостиницы. Происшествие на жизнедеятельность соседних домов не повлияло", - сообщает ведомство.

В ликвидации последствий происшествия был задействован 31 человек и 10 единиц техники.

Напомним, в результате ночного взрыва газа пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, еще троим медицинская помощь оказана амбулаторно. Госпитализированные - женщина на поздних сроках беременности и трехлетний ребёнок. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что сроки восстановления многоквартирного дома будут определены после детального обследования специалистов, в том числе ресурсоснабжающих компаний.

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