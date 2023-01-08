В Баку тушили пожар на газовой магистрали

Минувшей ночью в Наримановском районе Баку прогремел взрыв, вслед за которым вспыхнул пожар, - сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на улице Алияра Алиева - возле ресторана Sərin там взорвалась труба газопровода, - передает Sputnik Азербайджан.
Для пожаротушения на место прибыли четыре бригады Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, спасатели были вынуждены разобрать крышу ресторана, чтобы предотвратить распространение огня.
К ликвидации пожара также были привлечены сотрудники производственного объединения "Азеригаз".
Огонь удалось достаточно оперативно локализовать.