Националисты потребовали вывести из Армении российскую военную базу

8 янв. 14:14

Очередная антироссийская акция армянских националистов завершилась пшиком - армянская оппозиция призвала жителей страны заблокировать 102-ю российскую военную базу, дислоцированную в Гюмри, и вознамерилась сделать это сегодня – с этой целью в город даже прибыли русофобы из Еревана. Однако среди участников акции не оказалось местных жителей, которые поддержали бы эти действия.

Полиция Гюмри уже перекрыла подходы к военной базе РФ в Армении перед анонсированной радикалами антироссийской акцией. Ранее ее организаторы (радикальный политический блок "Бевер" с откровенной русофобской повесткой) заявили, что намерены блокировать базу, мотивируя это ситуацией вокруг Лачинского коридора, который якобы остается закрытым уже 28 дней. С этой целью утром они выехали из Еревана в Гюмри.

Ранее член политического движения "Национальнo-демократический полюс" (НДП) Ваге Гаспарян сказал, что Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ.

"Мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри. Российская военная база будет окружена", - сказал он.

Однако акция бесславно закончилась еще до ее начала: полиция Гюмри начала задержания участников и сторонников несанкционированной антироссийской акции еще на дороге, ведущей к 102-й военной базе России в Армении, - пишут армянские СМИ.

Стражи порядка предупредили, что митингующие нарушают закон о свободе собраний и будут подвергнуты приводу за неподчинение законным требованиям полицейских.

В результате основная часть протестующих была доставлена в участок.