Власти Сочи подсчитали число визитеров в новогодние каникулы

8 янв. 13:57

Около 200 тыс человек принял Сочи в новогодние каникулы, - написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надtжной качественной туристической инфраструктурой. К началу летнего сезона у нас появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать всt о туристических возможностях Сочи. Продолжим развитие санаторно-курортной инфраструктуры для достижения новых рекордных показателей. Это благополучие города и наших жителей", - написал он, передает "Интерфакс".

В 2022 году установлен рекорд - город принял более 7,2 млн туристов (рост на 4% по сравнению с 2021 годом).

"В городской бюджет (в 2022 году - ИФ) санаторно-курортная отрасль Сочи перечислила более полутора млрд рублей. Услуги размещения предоставляли более 2,3 тыс. объектов, в том числе 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса", - написал Копайгородский.