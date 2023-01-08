В СКФО избыток юристов и дефицит специалистов по закупкам

8 янв. 13:44

Дефицит рабочих, сотрудников транспортной сферы и специалистов по закупкам наблюдается в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - сообщили сегодня в сервисе по поиску работы HeadHunter по итогам исследования 105 тыс вакансий, открытых в округе, и более 260 тыс активных резюме жителей региона.

"Наиболее острый дефицит кадров в СКФО сегодня наблюдается в таких важнейших для экономики региона и уровня жизни сферах, как "Рабочий персонал" (0,7 резюме на вакансию), "Транспорт, логистика" (1,5), "Продажи" (1,6), "Строительство, недвижимость" (1,6), "Медицина, фармацевтика" (1,7), "Инсталляция и сервис" (1,8), "Закупки" (2) и "Производство, сельское хозяйство" (2,3)", - говорится в сообщении, передает ТАСС. Комфортная для рынка труда ситуация наблюдается в сфере управления персоналом, в науке и образовании, в среде административного персонала, а также по направлениям "Госслужба, НКО" и "IТ, телеком".

В целом на Северном Кавказе на одну вакансию сейчас приходится пять резюме, и самая низкая сейчас конкуренция за рабочие места сейчас в Ставропольском крае - четыре резюме на вакансию, повышенная конкуренция - в Чечне, где на одну вакансию приходится 11 резюме, а также в Дагестане и в Северной Осетии - по семь резюме на вакансию.

При этом у юристов округа на одну вакансию приходится 11 резюме от соискателей, что, как отмечается, говорит о повышенной конкуренции за рабочие места в пользу работодателей. Непросто найти работу и недавним выпускникам и молодым специалистам без опыта работы - восемь резюме на вакансию. Повышенная конкуренция за рабочие места и среди бухгалтеров и финансистов - около семи резюме на вакансию.