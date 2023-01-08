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Курорты Сочи открыли горнолыжные трассы для катания

Курорты Сочи открыли горнолыжные трассы для катания

Сочинские горнолыжные курорты завершили противолавинные работы для безопасного катания на трассах курортов "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром", сообщили сегодня в пресс-службах горнолыжных курортов.

Так, курорт "Роза Хутор" существенно расширил зону катания: "Впервые в этом зимнем сезоне открываем катания на Южном склоне. Без ограничения открыта продажа ски-пассов", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что предложение по ски-пассам остается лимитировано при продажах онлайн, передает "Интерфакс".

На курорте "Красная Поляна" сообщили, что также открыты горнолыжные трассы на нижних склонах: "Все три недели зимнего сезона лыжникам и сноубордистам была доступна только горная долина Цирк-2. Теперь зона катания расширилась от 2,3 тыс м до 1,5 тыс м".

"За счёт открытия трассы "Панорама" мы уже разгрузили подъемники и склоны. Прошедший снегопад принес более 50 см снега, а морозная погода позволяет запустить систему искусственного оснежения. К концу следующей недели, 13-14 января, планируем открыть трассы до отметки 960 м, включая вечернее катание", - поведала генеральный директор курорта "Красная Поляна" Яна Перепечаева.

Курорт "Газпром" открыл горнолыжные трассы с отметки 2256 м до 1,5 тыс м.

"Для комфортного и безопасного катания действует ограничение на покупку ски-пассов - по 200 штук на горнолыжных трассах склонов "Альпика" и "Лаура", - отмечается в сообщении.

Ранее из-за снегопада и схода снежных лавин 7 января курорты закрыли горнолыжные трассы для катания и приостановили продажу ски-пассов.

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