В Казахстане 169 новых заболевших коронавирусом

8 янв. 12:59

За прошедшие сутки в Казахстане были выявлены 169 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как сутками ранее количество заболевших составляло 194 человека, - передает министерство здравоохранения республики.

На сегодняшний день лечение от коронавируса продолжают получать 2 517 человек, из них в стационарах находятся 272, на амбулаторном уровне – 2 245 пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 404 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.