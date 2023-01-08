В Тбилиси после падения лифта пострадали трое человек

8 янв. 12:46

Три человека пострадали в результате обрушения лифта в поселке Лоткина в Тбилиси, - сообщает Первый канал.

Пострадавшие были госпитализированы в клиники Университетская и Аладашвили. на момент прибытия спасателей Службы ЧС все трое находились в сознании, - передает Sputnik Грузия.

Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком. Пациент подключен в аппарату ИВЛ, - рассказал директор Университетской клиники Леван Ратиани.

Состояние двух других пострадавших пассажиров лифта удовлетворительное.