В России за сутки выявили 3 127 новых случаев коронавируса

8 янв. 12:29

За минувшие сутки в России выявлено еще 3 127 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 974, в Санкт-Петербурге - 345, в Подмосковье - 84. В Краснодарском крае - 19, в Ставропольском крае - 25, в Крыму - 15, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 823 855.

Выздоровели за сутки 3 694 человека, с начала пандемии - 21 245 559.

Умерло за сутки 45 заболевших, за все время - 394 080.