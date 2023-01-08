Гражданин Ирана готовил теракт в Германии

8 янв. 12:17

Немецкие полицейские задержали в городе Кастроп-Рауксель (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии двоих человек по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ - цианида и рицина, - говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении генпрокуратуры Дюссельдорфа, полиции Рекклингхаузена и Мюнстера.

Главный фигурант дела - 32-летний гражданин Ирана, "подозреваемый в подготовке тяжкого преступления, представляющего угрозу государству". "С целью совершения исламистски мотивированного нападения он приобрел цианид и рицин", - отмечается в заявлении. Также был задержан еще один мужчина, который, по данным телерадиокомпании WDR, является его братом, - передает ТАСС.

Минувшей ночью немецкие правоохранители провели обыски в жилых помещениях иранца в Кастропе-Раукселе: на месте работали полиция, пожарные и спасательные службы, причем некоторые участники носили специальные защитные костюмы, передает телеканал Welt.

Химикаты были вынесены в голубых контейнерах для дальнейшего изучения. Делом занимается центральное управление по борьбе с терроризмом при генпрокуратуре Дюссельдорфа.

По информации газеты Bild, правоохранительные органы ФРГ следили за иранцем уже несколько дней, а об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредила спецслужба дружественной страны. Насколько далеко подозреваемый продвинулся в подготовке теракта, а также о его возможных целях не сообщается