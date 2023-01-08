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Крымский мост на 12 часов встанет на ремонт

Крымский мост на 12 часов встанет на ремонт

Крымский мост будет закрыт для автотранспорта во вторник, 10 января, с 4:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами, с 3.00 на подъездах к нему введут ограничения, - сообщил сегодня в своем Telegram-канале Минтранс РФ.

"Десятого января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - отмечается в сообщении.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в ведомстве.

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