Крымский мост на 12 часов встанет на ремонт

8 янв. 11:58

Крымский мост будет закрыт для автотранспорта во вторник, 10 января, с 4:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами, с 3.00 на подъездах к нему введут ограничения, - сообщил сегодня в своем Telegram-канале Минтранс РФ.

"Десятого января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - отмечается в сообщении.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в ведомстве.