Севастополь будет сотрудничать с эритрейским городом-портом Массауа

8 янв. 11:46

Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, - заявил посол Эритреи Петрос Цеггай.

"Мы подписали договор о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя, я хочу, чтобы это сотрудничество было плодотворным", - сказал посол, передает РИА Новости.

"У нас в стране пока не понимают все перспективы такого сотрудничества. Сейчас у нас будет обмен делегациями и это будет развиваться", - поведал эритрейский дипломат, добавив: запланирован обмен делегациями для укрепления и развития взаимодействия.