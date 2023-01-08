Несмотря на санкции, Иран наращивает торговлю с США

8 янв. 11:14

Только за 11 месяцев ушедшего 2022 года несмотря на санкции объем торгового обмена между Ираном и США вырос на 38% и достиг $51,3 млн, - сообщило бюро переписи населения США в своем последнем отчете.

В период с января по ноябрь 2021 года между двумя странами был произведен обмен товарами на сумму $37,2 млн, а стоимость экспорта США в Иран за 11 месяцев 2022 года увеличилась на 11%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года он составил $40,3 млн, в то время как в 2021 году он составлял $36,8 млн, - сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

Экспорт Ирана в Америку увеличился в 10 раз, достигнув $11 млн, в то время как за 11 месяцев 2021 года он составил всего $1,1 млн.

Также Иран занял 175-е место среди направлений экспорта товаров из США за 11 месяцев 2022 года и 171-е место - среди источников импорта товаров.

Согласно отчету бюро переписи населения США, экспорт из страны в Иран в ноябре 2022 года составил $4,7 млн, а импорт из Ирана - $0,1 млн.