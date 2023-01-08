В дагестанском Хасавюрте взорвался газ, есть пострадавшие

8 янв. 10:57

Минувшей ночью в дагестанском Хасавюрте снова прогремел взрыв газа в одной из жилых многоэтажек - по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в городской мэрии.

Известно, что ночью в доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Двоих пострадавших госпитализированы, - передает ТАСС

Происшествие случилось в пятиэтажном одноподъездном доме. Огонь охватил помещение на площади 15 кв м, - уточнили в ГУ МЧС РФ по Дагестану

"Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла. Причина хлопка газа уточняется", - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте взрыва работают эксперты, прокуратура Дагестана проводит проверку по факту взрыва газа.