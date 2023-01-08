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Турецкий Босфор снова встал из-за тумана

Турецкий Босфор снова встал из-за тумана

Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана, - сообщило сегодня Управление береговой охраны Турции.

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35 по местному времени (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах неоднократно приостанавливалось всю минувшую неделю из-за тумана в районе Мраморного моря, что приводило к сбоям в том числе и в работе аэропорта имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула. 

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