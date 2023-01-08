Азербайджанские экоактивисты 28-й день продолжают акцию на Лачинской дороге

8 янв. 10:29

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать восьмой день.

Несмотря на начавшийся обильный снегопад, с утра участники акции продолжили свой протест. Также на трассе обеспечен беспрепятственный проезд еще одного легкового автомобиля миротворцев, который двигался из Ханкенди в направлении Лачина, - передает Тренд.

Напомним, с 12 декабря азербайджанские экоактивисты и представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих являются прибытие командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение армянского экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, а также предотвращение незаконного ввоза оружия на территорию Азербайджана.