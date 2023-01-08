Китай снимает ковидные ограничения для туристов

8 янв. 10:15

Китай с сегодняшнего дня отменяет антиковидные ограничения для въезжающих из-за границы, действовавшие с 2020 года, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование.

Начиная с 8 января 2023 года от выезжающих в Китай потребуют сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса, они должны будут сообщить о своем результате при заполнении декларации о состоянии здоровья. Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления. По приезде в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований, - передает РИА Новости.

А вот Таиланд наоборот ужесточает карантинные требования – все туристы, въезжающие в страну, теперь будут обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, - сообщила газета The Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Мера вводится в отношении лиц в возрасте от 18 лет и "вступит в силу для рейсов, приземляющихся в Таиланде с 01:00 по местному времени в понедельник, 9 января, и будет действовать как минимум до конца месяца". Указывается, что сертификат будет необходимо предъявлять перед посадкой на рейс.

Согласно изданию, переболевшие коронавирусом путешественники могут представить документ, подтверждающий информацию о перенесении заболевания не более чем за шесть месяцев до поездки. Невакцинированные лица должны иметь при себе документ, объясняющий причины отказа от прививки.