Хождение за три моря: Россия продвигается в Индию через Азербайджан

В условиях западных санкций, наложенных на Россию, а также в целом трансформации мировой экономической структуры, одной из самых уязвимых сфер оказалась транспортно-логистическая. Сейчас Москва переориентирует торговые потоки на восток и на юг, и в самом конце ушедшего года план мероприятий по строительству и реконструкции дорог на 2023–2027 годы, пополнился новыми позициями. По распоряжению, подписанному примером Михаилом Мишустиным, в обновленный план включено два крупных проекта: речь идет о строительстве объездных дорог вокруг Хасавюрта (21 км) и Дербент (32 км).

Строительство таких обходов необходимо для развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", который соединяет Россию, Азербайджан и Иран (с выходом на Индию) и становится одним из основных торгово-экономических маршрутов между этими странами. Как пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин, "до 2027 года у нас уже было запланировано проведение более 300 мероприятий, в том числе строительство 39 обходов городов, а теперь к ним добавились еще два – это отличное завершение года".

Развитие МТК "Север – Юг" имеет для России решающее значение. В конце октября минувшего года на Евразийском форуме, проходившем в Баку, российский вице-премьер Алексей Оверчук напомнил, что вокруг Каспия идет строительство МТК, состоящего из трех маршрутов. Первый - морской - обеспечивает связь между портами стран Каспийского моря. Второй идет вдоль восточного берега Каспия из России через Казахстан, Туркменистан и Иран. Третий проходит по западному берегу Каспия через российский Дагестан, Азербайджан и Иран с выходом к странам Персидского залива, рынкам Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии и Африки. Это и есть основные экспортные рынки России.

Интересно, что в силу своего географического положения точкой пересечения коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток" стал Азербайджан, превратившийся благодаря реализации инвестиционных проектов в важнейший транспортный узел не только в регионе, но и в мире. В Азербайджане реализуется восемь проектов развития инфраструктуры МТК "Север - Юг" объемом $2,8 млрд, благодаря которым будут налажены бесшовные перевозки между странами ЕАЭС, Ираном, Южной Азией и Ближним Востоком. Международные транспортные коридоры, проходящие через азербайджанскую территорию, имеют преимущество с точки зрения расстояния и экономии времени. Так, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, да и в целом развитая авиационная, железнодорожная, трубопроводная и морская инфраструктура делают Азербайджан ведущим логистическим центром в условиях перестройки глобальных цепочек поставок в Евразии.

По данным вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, к 2030 году грузопоток через МТК "Север-Юг" должен быть увеличен до 15 млн тонн. Уже в ближайшей перспективе общая пропускная способность на российско-азербайджанской границе должна составить 1,4 тыс. транспортных средств в сутки, а товарооборот между двумя странами вырастет почти в полтора раза. Алексей Оверчук обещает, что будут направлены инвестиции также в развитие транспортно-логистических терминалов в Иране и в строительство недостающего 160-километрового отрезка железной дороги, связывающей Иран с Азербайджаном.

При этом интерес Москвы Москвы направлен на Индию, которая на 85% обеспечивает свои потребности в энергоносителях за счет импорта. В минувшем году товарооборот России с Индией показал рост в 2,5 раза. Это больше, чем с Турцией и Китаем. В октябре Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию, оставив позади Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидировавших в этой области. По данным The Economic Times, в октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что стало самым высоким показателем за месяц и составило 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю Саудовской Аравии - 16%. Хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю остается Китай, Индия впервые получала больше нефти из России за счет морских перевозок, чем Евросоюз. Индия также импортировала из России около 106 тыс. баррелей мазута в день в октябре, что также стало рекордом.

Два направления опорной инфраструктуры внешней торговли России – Черноморское и Каспийское, фактически, упираются в один и тот же регион – растущую экономику Индии, утверждает научный сотрудник Института экономики РАН, член научно-технического совета АНО "Афанасий Никитин" Александр Караваев. По существу поставки нефти осуществляются через Черноморский коридор, но индийский трек становится индикатором перспектив для прочих сырьевых и переработанных товаров на сухопутном МТК "Север – Юг". Причем в каждом элементе коридора присутствуют, хотя и в разной степени, интересы Азербайджана.

Для связи России с Ираном, Турцией и Индией посредством МТК "Север-Юг" Азербайджан занимает место основной транзитной страны, причем, по мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, значение Азербайджана, как транспортного хаба, будет только расти, учитывая рост поставок по направлениям "Север-Юг" и "Восток-Запад".