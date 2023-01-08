Российские туристы не оценили рождественский отдых на Дону

8 янв. 8:19

Отдых в Ростовской области в рождественские праздники особым спросом не пользуется, даже в сравнении с другими регионами ЮФО, свидетельствует исследование портала Санатории-России.рф.

Стоимость суток в отелях донского края в среднем обойдется в 4 120 рублей, что дешевле чем в любом другом регионе юга страны. Рождество в Краснодарском крае стоит уже в среднем 5 730 рублей, в Адыгее - 5 590 рублей, в Крыму - 4 390 рублей, Волгоградской и Астраханской областях - 4 330 и 4 210 рублей соответственно, передает "АиФ-Ростов".

По ценам на размещение Краснодарский край традиционно стал одним из самых дорогих регионов страны для отдыха на Рождество, уступает он только Москве с 6 190 рублями за сутки и Ставропольскому краю - с 5 840 рублями.