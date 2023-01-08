Власти СКФО довели среднюю зарплату до 42,5 тысяч рублей

8 янв. 5:32

В 2022 году размер средней предлагаемой зарплаты составил в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) 42,5 тыс рублей, сообщила аналитик макрорегиона "Юг" сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова

"По данным базы вакансий на hh.ru, средняя предлагаемая зарплата к концу 2022 года в СКФО составила 42,5 тыс рублей - это на 1,4 тыс рублей больше, чем в конце 2021 года. Сами жители СКФО в среднем рассчитывают на 41,7 тыс рублей - за год желаемая зарплата выросла на 2,6 тыс рублей", - цитирует ее ТАСС.

В сфере "Высший менеджмент" в СКФО в среднем в конце 2022 года работодатели предлагали 54,8 тыс рублей, "Медицина, фармацевтика" - 51,7 тыс рублей, "Добыча сырья" - 51,3 тыс рублей, "Автобизнес" - 50,5 тыс рублей, "Производство, сельское хозяйство" - 48,4 тыс рублей.

Самая скромная средняя зарплата в СКФО отмечается в сферах: "Обслуживающий, домашний персонал" - 30 тыс рублей, "Административный персонал" и "Бухгалтерия, финансы" - по 37 тыс рублей.

Что касается самых высоких зарплат, то чаще всего их предлагают управленцам - например, руководителям предприятий, строительных объектов, филиалов коммерческих компаний и торговых сетей. Еще одна категория вакансий с высокими зарплатами - специалисты с большим опытом и хорошими навыками. Так, например, хороший шеф-повар может рассчитывать на зарплату в 100 тыс рублей, опытные программисты могут зарабатывать от 150 до 200 тыс рублей, грамотному агроному предлагают зарплату от 100 до 150 тыс рублей.