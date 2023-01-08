Ялтинская киностудия станет большим кинофестивальным центром

8 янв. 2:22

Власти Крыма хотят организовать в Ялте центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Также на студии будет возрождено кинопроизводство. В планах руководства Крыма также открыть на ее площадке колледж для подготовки молодых кадров киноотрасли. Пока никаких сроков не называется, проект только разрабатывают, передает ТАСС.

"На Ялтинской киностудии есть съемочные павильоны, бассейн для морских съемок, костюмерный цех. Сейчас на киностудии проходит более 45 творческих мероприятий в год, функционирует кинотеатр под открытым небом. Проводятся кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы, ведется работа по кинопросвещению для школьников и студентов. Но о полноценном запуске кинопроизводства можно будет говорить только после проведения восстановительных работ", - рассказал Аксенов.

Напомним, в советское время в Крыму сняли более 400 фильмов, в том числе - "Кавказскую пленницу", "Три плюс два", "Человек-амфибия", а основал киностудию в в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.