Председатель грузинского парламента уверен, что президент не помилует Саакашвили

7 янв. 21:59

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что президент Саломе Зурабишвили не изменит свое решение отказать осужденному экс-главе государства Михаилу Саакашвили в помиловании.

"Я не жду этого (помилования - ред.), потому что знаю о ее позиции, которую она неоднократно озвучивала, и не вижу причин, чтобы она ее изменила", - цитирует председателя законодательного органа Sputnik Грузия.

Папуашвили напомнил, что Саакашвили проходит обвиняемым по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, а Зурабишвили была в числе участников акции протеста в том числе из-за помилования его убийц.