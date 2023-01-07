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Председатель грузинского парламента уверен, что президент не помилует Саакашвили

Председатель грузинского парламента уверен, что президент не помилует Саакашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что президент Саломе Зурабишвили не изменит свое решение отказать осужденному экс-главе государства Михаилу Саакашвили в помиловании.

"Я не жду этого (помилования - ред.), потому что знаю о ее позиции, которую она неоднократно озвучивала, и не вижу причин, чтобы она ее изменила", - цитирует председателя законодательного органа Sputnik Грузия.

Папуашвили напомнил, что Саакашвили проходит обвиняемым по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, а Зурабишвили была в числе участников акции протеста в том числе из-за помилования его убийц.

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