Православные Азербайджана отпраздновали Рождество

7 янв. 21:35

В православных приходах Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви торжественно отметили Рождество Христово, об этом говорится на официальном сайте епархии.

"В православных храмах Баку, Гянджи, Сумгаита, Ленкорани, Хачмаса совершались торжественные богослужения - православные верующие нашей страны в эти святые дни прославляют пришедшего в мир Христа-Спасителя", - сказано в сообщении.

С поздравлениями в адрес православных христиан Азербайджана обратились президент АР Ильхам Алиев, глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и главы традиционных религиозных общин.

На богослужениях в храмах были оглашены послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

"Впервые за ночной литургией в Кафедральном соборе было прочитано Евангелие и исполнены рождественские песнопения на азербайджанском языке", - отметили в епархии.

Уточняется, что всем детям, пришедшим на праздничные богослужения, вручили подарки.

С поздравлением к православной общине Азербайджана обратилось посольство РФ в АР. "Желаем многая и благая лета, здоровья, счастья, сил и помощи Божией во всех начинаниях. Пусть на этой благодатной земле всегда царит мир и любовь, как завещал нам Господь!" - говорится в нем.

В дипмиссии уточнили, что сотрудники посольства по традиции встретили Рождество в православных храмах Баку.