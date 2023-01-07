Эрдоган: Турция первой не прибегнет к силе в отношении Греции

7 янв. 20:34

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Грецию отказаться от ведущейся в отношении Анкары политики напряженности, такое заявление он сделал на открытии объектов в провинции Анталья.

"Мы запустили [ракету] "Тайфун" с дальностью полета 561 км. В Греции это вызвало панику, местные газеты начали писать, что, мол, они (Турция - ред.) нанесут удар. Главное, чтобы вы не занимались нами в Эгейском море. Пока вы этого не делаете, и мы вами заниматься не будем", - приводит слова главы государства телеканал TRT.

Напомним, испытания турецкой баллистической ракеты "Тайфун" над Черным морем прошли в октябре 2022 года. Ракета поразила цель на расстоянии 561 км спустя 458 секунд после запуска. В прошлом месяце Эрдоган заявил, что дальность полета "Тайфуна" будет увеличена до 1 тыс км. Его слова, как и пуск "Тайфуна", вызвали негативную реакцию Греции.