Почти $3 млн потратят в Грузии на подготовку к переписи населения

7 янв. 20:14

Власти Грузии намерены потратить 7,8 млн лари ($2,8 млн) в текущем году на подготовку к всеобщей переписи населения.

Выделенные на эти цели в бюджете средства в семь раз больше суммы, потраченной в прошлом году, уточняет Sputnik Грузия.

Согласно решению правительства, всеобщая перепись населения состоится в Грузии в конце 2024 года, одновременно пройдет и сельскохозяйственная перепись.

Напомним, по итогам последней всеобщей переписи, которая прошла в Грузии в 2014 году, численность населения страны составила 3 729 635 человек.