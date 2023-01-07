Строительство тоннеля Квешети-Коби в Грузии завершится через год

7 янв. 19:59

Строительство тоннеля Квешети-Коби, объездного пути участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, на трассе в направлении грузино-российской границы завершится уже к концу года: это позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".

Также в 2023 году власти планируют построить еще один участок дороги в направлении России – Натахтари-Жинвали, превратив его в скоростную трассу.

В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, в том числе - строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 м под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Сейчас этот тоннель прорыт уже на 4,5 км, - передает Sputnik Грузия.

Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co, а в в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.

Сейчас длина существующей дороги составляет 34 км, тоннель сократит ее на 11 км и на час - время в пути по ней.

Стоимость проекта – 1,2 млрд лари ($437 млн).